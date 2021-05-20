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"Влада Росії може знищувати сотні тисяч – і вона права": Каспаров – про Крим, Донбас і Сирію

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
20 травня, 12:08
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Знаменитий російський шахіст розкритикував владу своєї країни за те, що анексувала Крим за "правом сильного" і розв'язала війну на сході України
Гаррі Каспаров проти політики Росії
Гаррі Каспаров проти політики Росії / Фото: Getty Images

Ексчемпіон світу з шахів росіянин Гаррі Каспаров розкритикував владу РФ за те, що анексувала Крим і розв'язала війну на сході України.

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"Анексія Криму – це найважливіший крок щодо денонсації будь-яких домовленостей. Якщо сильніша країна може, використовуючи сприятливий момент, анексувати територію сусідньої країни, не пред'являючи жодних претензій..."

"Російська пропаганда і багато тих, хто піддаються їй, свідомо замовчують або забувають – з 1991 по 2014 рік Росія не висунула Україні жодної територіальної претензії. Жодна російська влада – Єльцин, Путін, Медведєв, потім знову Путін, жоден російський парламент – жодного разу не висували територіальних претензій до України"

"Як наслідок, з'ясувалося, що територію можна анексувати, розв'язати війну на сході України. По суті – повне ігнорування будь-яких сформованих у світі норм поваги прав людини"

"А домінуюча концепція, якщо взяти Сирію, наприклад: нинішня влада завжди права і не важливо, що ця влада робить. Вона може застосовувати хімічну зброю, знищувати сотні тисяч людей – якщо вона влада, вона має рацію"

"І це насправді відхід від вектора руху людства, яке прагнуло до того, щоб знижувати градус насильства, щоб все-таки домовленості між сторонами замінювали грубу фізичну силу, часто військову або якусь іншу", – сказав Гаррі Каспаров в ефірі радіо Эхо Москвы

Раніше ми писали, що РФ використовує обладнання з ЄС для закачування води в Криму. Україна відреагувала.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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