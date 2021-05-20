"Власть России может уничтожать сотни тысяч – и она права": Каспаров – про Крым, Донбасс и Сирию

Знаменитый российский шахматист раскритиковал власти своей страны за то, что аннексировали Крым по "праву сильного" и развязали войну на востоке Украины

Гарри Каспаров против политики России / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира по шахматам россиянин Гарри Каспаров раскритиковал власти РФ за то, что аннексировали Крым и развязали войну на востоке Украины.

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"Аннексия Крыма – это важнейший шаг в плане денонсации любых договоренностей. Если более сильная страна может, используя благоприятный момент, аннексировать территорию соседней страны, не предъявляя никаких претензий…"

"Российская пропаганда и многие те, кто поддаются ей, сознательно опускают или забывают – с 1991 по 2014 год Россия не предъявила Украине ни одной территориальной претензии. Ни одна российская власть – Ельцин, Путин, Медведев, потом снова Путин, ни один российский парламент – ни разу не предъявляли территориальных претензий к Украине"

"В итоге оказалось, что территорию можно аннексировать, развязать войну на востоке Украины. По существу – полное игнорирование каких-либо сложившихся в мире норм уважении прав человека"

"А доминирующая концепция, если взять Сирию, например: нынешняя власть всегда права и не важно, что эта власть делает. Она может применять химическое оружие, уничтожать сотни тысяч человек – раз она власть, она права"

"И это на самом деле отход от вектора движения человечества, которое стремилось к тому, чтобы понижать градус насилия, чтобы все-таки договоренности между сторонами заменяли грубую физическую силу, часто военную или какую-то иную", – сказал Гарри Каспаров в эфире радио Эхо Москвы

Ранее мы писали, что РФ использует оборудование из ЕС для закачки воды в Крыму. Украина отреагировала.