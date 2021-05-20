Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

"Власть России может уничтожать сотни тысяч – и она права": Каспаров – про Крым, Донбасс и Сирию

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
20 мая, 12:08
Копировать ссылку
Знаменитый российский шахматист раскритиковал власти своей страны за то, что аннексировали Крым по "праву сильного" и развязали войну на востоке Украины
Гарри Каспаров против политики России
Гарри Каспаров против политики России / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира по шахматам россиянин Гарри Каспаров раскритиковал власти РФ за то, что аннексировали Крым и развязали войну на востоке Украины.

Читайте также: "Украина дала тебе все, в России ты никем не стал!" Штангист-герой Чумак пристыдил перебежчика из Крыма

"Аннексия Крыма – это важнейший шаг в плане денонсации любых договоренностей. Если более сильная страна может, используя благоприятный момент, аннексировать территорию соседней страны, не предъявляя никаких претензий…"

"Российская пропаганда и многие те, кто поддаются ей, сознательно опускают или забывают – с 1991 по 2014 год Россия не предъявила Украине ни одной территориальной претензии. Ни одна российская власть – Ельцин, Путин, Медведев, потом снова Путин, ни один российский парламент – ни разу не предъявляли территориальных претензий к Украине"

"В итоге оказалось, что территорию можно аннексировать, развязать войну на востоке Украины. По существу – полное игнорирование каких-либо сложившихся в мире норм уважении прав человека"

"А доминирующая концепция, если взять Сирию, например: нынешняя власть всегда права и не важно, что эта власть делает. Она может применять химическое оружие, уничтожать сотни тысяч человек – раз она власть, она права"

"И это на самом деле отход от вектора движения человечества, которое стремилось к тому, чтобы понижать градус насилия, чтобы все-таки договоренности между сторонами заменяли грубую физическую силу, часто военную или какую-то иную", – сказал Гарри Каспаров в эфире радио Эхо Москвы

Ранее мы писали, что РФ использует оборудование из ЕС для закачки воды в Крыму. Украина отреагировала.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять