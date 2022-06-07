Велогонщик на фініші мало не вбив свою дружину (відео)

Дружина колумбійського велогонника Луїса Карлоса Чіа хотіла зробити гарні фотографії, але тепер змушена лікуватися у лікарні

Луїс Карлос фінішує й через пару секунд вріжеться у дружину

Клаудіа Ронкансіо захоплюється велоспортом та фотографією. Вона прийшла на фініш третього етапу "Вуельти Колумбії", щоб зафіксувати перемогу свого чоловіка Луїса Карлоса Чіа. І ледь не втратила життя. Раніше велогонщик зійшов з дистанції через безглузду травму.

Клаудіа не розрахувала траєкторію пелотона, а Луїс не встиг загальмувати і на повній швидкості врізався в дружину.

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Дівчина отримала травму голови та була госпіталізована. У лікарні їй наклали шви на голову, повідомляє The Sun.

"Вона знала, що буде спринт, і я не розумію, чому Клаудіа не зійшла з траси", – дивується Луїс.

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Раніше ми писали, що переможець етапу "Джиро д'Італія" датський велогонщик Кріс Анкер Серенсен трагічно загинув на чемпіонаті світу з велоспорту, куди він поїхав працювати коментатором