Подивіться, як йому не пощастило: велогонщик зійшов з дистанції через безглузду травму

Велогонщик команди Groupama FDJ Кевін Генітц змушений був знятися з багатоденки Париж – Ніца перед стартом сьомого етапу.

А все через безглузду травму, яку отримав спортсмен із Люксембургу. На 29-річного Генітца впав рекламний банер, повз який він проїжджав.

Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice . Цей happened just before the start of Paris-Nice stage 7 @GenietsKevin . pic.twitter.com/xmmUp1yZqV