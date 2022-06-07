Велогонщик на финише чуть не убил свою жену (видео)

Супруга колумбийского велогонщика Луиса Карлоса Чиа хотела сделать красивые фотографии, но теперь вынуждена лечиться в больнице

Луис Карлос финиширует и через пару секунд врежется в жену

Клаудиа Ронкансио увлекается велоспортом и фотографией. Она пришла на финиш третьего этапа "Вуэльты Колумбии", чтобы запечатлеть победу своего мужа Луиса Карлоса Чиа. И едва не лишилась жизни. Ранее велогонщик сошел с дистанции из-за нелепой травмы.

Клаудиа не рассчитала траекторию пелотона, а Луис не успел затормозить и на полной скорости врезался в жену.

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Девушка получила травму головы и была госпитализирована. В больнице ей наложили швы на голову, сообщает The Sun.

"Она знала, что будет спринт, и я не понимаю, почему Клаудиа не сошла с трассы", – удивляется Луис.

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Ранее мы писали, что победитель этапа "Джиро д'Италия" датский велогонщик Крис Анкер Серенсен трагически погиб на чемпионате мира по велоспорту, куда он поехал работать комментатором.