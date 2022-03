Посмотрите, как ему не повезло: велогонщик сошел с дистанции из-за нелепой травмы

Велогонщик команды Groupama FDJ Кевин Генитц вынужден был сняться с многодневки Париж – Ницца перед стартом седьмого этапа.

А все из-за нелепой травмы, которую получил спортсмен из Люксембурга. На 29-летнего Генитца упал рекламный баннер, мимо которого он проезжал.

Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice. This happened just before the start of Paris-Nice stage 7 @GenietsKevin. pic.twitter.com/xmmUp1yZqV