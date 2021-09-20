Смерть на чемпионате мира: известного спортсмена переехал грузовик

Победитель этап "Джиро д'Италия" датский велогонщик Крис Анкер Серенсен трагически погиб на ЧМ по велоспорту, куда он поехал работать комментатором

Серенсен после завершения карьеры работал на телевидении

Трагедия произошла на чемпионате мира по шоссейным гонкам. Бывшего велогонщика Криса Анкера Серенсена сбил автомобиль.

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Как сообщает Евроспорт, ДТП произошло в бельгийском городе Зебрюгге. Там Серенсен работал экспертом для датского телеканала TV2 Sport на чемпионате мира.

Соренсена сбил водитель фургона, когда спортсмен ехал на велосипеде. Крис скончался от травм, несовместимых с жизнью.

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37-летний Крис Анкер Серенсен выступал за Tinkoff-Saxo с 2007 по 2015 год. Также представлял Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. Он выиграл один этап "Джиро д'Италия"-2010. Завершил карьеру в 2018 году.

Ранее мы писали, что болельщицу с "Тур де Франс" помиловали. Из-за нее десятки гонщиков поломали руки и ребра.