У Росії замерз до смерті чемпіон московської Олімпіади

У Московській області виявили тіло олімпійського чемпіона-1980 у кінному триборстві в складі збірної СРСР Олександра Блінова.

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Він пропав безвісти 9 лютого в селі Андріївське Можайського округу. А 2 березня, тіло 66-річного чоловіка знайшли без ознак життя неподалік від конюшні.

Як пише "МК", Блінов повернувся з магазину на таксі. Водій висадив чоловіка за 500 метрів через снігові замети, а тіло чемпіона виявили після танення заметів. Причиною смерті стало сильне переохолодження.

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На Олімпійських іграх-1980 в Москві Блінов завоював дві медалі. У командному триборстві разом з Юрієм Сальниковим, Валерієм Волковим і Сергієм Рогожиним він став чемпіоном, а в особистому триборстві взяв срібну нагороду.

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