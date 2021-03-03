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В России замерз до смерти чемпион московской Олимпиады

3 марта, 09:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тело Блинова обнаружили после таяния сугробов

В Московской области обнаружили тело олимпийского чемпиона-1980 в конном троеборье в составе сборной СССР Александра Блинова.

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Он пропал без вести 9 февраля в селе Андреевское Можайского округа. А 2 марта, тело 66-летнего мужчины нашли без признаков жизни неподалеку от конюшни.

Как пишет "МК", Блинов вернулся из магазина на такси. Водитель высадил мужчину за 500 метров из-за снежных заносов, а тело чемпиона обнаружили после таяния сугробов. Причиной смерти стало сильное переохлаждение.

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На Олимпийских играх-1980 в Москве Блинов завоевал две медали. В командном троеборье вместе с Юрием Сальниковым, Валерием Волковым и Сергеем Рогожиным он стал чемпионом, а в личном троеборье взял серебряную награду.

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Олимпиада-1980 конный спорт
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