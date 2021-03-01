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Умер легендарный тренер "Динамо". Его сын играл в Киеве

1 марта, 12:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Златко Кранчару было 64 года

После непродолжительной и тяжелой болезни в Загребе умер бывший главный тренер сборной Хорватии Златко Кранчар. Об этом сообщает Хорватский футбольный союз. Специалисту было 64 года.

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В качестве футболиста Кранчар выступал за загребское "Динамо", венский "Рапид" и "Санкт-Пельтен", а также за сборные Югославии и Хорватии.

С загребским "Динамо" он становился чемпионом Югославии в качестве игрока, и чемпионом Хорватии, как тренер. С "Рапидом" побеждал в чемпионате Австрии и играл в финале Кубка кубков.

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В 2004–2006 годах Кранчар возглавлял сборную Хорватии, которую вывел на чемпионат мира. В 2010–2011 годах являлся главным тренером национальной команды Черногории. В последние годы он также успел поработать в иранском "Сепахане", катарском "Аль-Ахли" и загребском "Динамо". Последней командой Кранчара была молодежная сборная Ирана, которую он тренировал до мая 2019 года.

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Его сын Нико является профессиональным футболистом. С 2012 по 2015 год Нико Кранчар был игроком киевского "Динамо", переехав в Украину из "Тоттенхэма".

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тренер Динамо Загреб

Источник: sport24.ru

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