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Помер легендарний тренер "Динамо". Його син грав у Києві

1 березня, 12:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Златко Кранчару було 64 роки

Після нетривалої і важкої хвороби в Загребі помер колишній головний тренер збірної Хорватії Златко Кранчар. Про це повідомляє Хорватський футбольний союз. Фахівцю було 64 роки.

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Як футболіст Кранчар виступав за загребське "Динамо", віденський "Рапід" і "Санкт-Пельтен", а також за збірні Югославії та Хорватії.

З загребським "Динамо" він ставав чемпіоном Югославії в якості гравця, і чемпіоном Хорватії, як тренер. З "Рапідом" перемагав в чемпіонаті Австрії і грав у фіналі Кубка кубків.

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У 2004-2006 роках Кранчар очолював збірну Хорватії, яку вивів на чемпіонат світу. У 2010-2011 роках був головним тренером національної команди Чорногорії. В останні роки він також встиг попрацювати в іранському "Сепахані", катарському "Аль-Ахлі" і загребському "Динамо". Останньою командою Кранчара була молодіжна збірна Ірану, яку він тренував до травня 2019 року.

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Його син Ніко є професійним футболістом. З 2012 по 2015 рік Ніко Кранчар був гравцем київського "Динамо", переїхавши в Україну з "Тоттенхема".

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тренер Динамо Загреб

Джерело: sport24.ru

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