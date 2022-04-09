Українку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи

Українська зірка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх у березні місяці стала чемпіонкою світу з легкої атлетики

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучих / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) назвала українку Ярославу Магучіх найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками березня.

Про це повідомляється на сторінці European Athletics Instagram.

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У березні цього року молодший сержант Збройних сил України Ярослава Магучих показала найкращий результат у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики у приміщенні.

Спортсменці з Дніпра, яка через війну практично місяць не тренувалася, підкорилася висота 2,02 м.

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Завдяки перемозі у Белграді Ярослава Магучіх у черговий раз нагадала всьому світу про вторгнення Росії на територію України.

"Зараз тут важко бути, але змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну та присвячую цю перемогу всім своїм землякам.



Перестаньте вдавати, що війни немає! Росія напала на Україну. Вони бомбять міста, розстрілюють мирних жителів і це наша реальність.



Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, то ви підтримуєте війну".