Росіяни розстрілюють мирних жителів. Магучіх розповіла страшну правду про війну

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завдяки перемозі на чемпіонаті світу з легкої атлетики звернула увагу світової спільноти на війну у рідній країні

Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

На чемпіонаті світу з легкої атлетики у закритих приміщеннях українка Ярослава Магучіх завоювала золото у стрибках у висоту.



Це дозволило нашій спортсменці вкотре нагадати усьому світу про вторгнення Росії на територію України.

"Зараз тут важко бути, але змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам.



Перестаньте вдавати, що війни немає! Росія напала на Україну. Вони бомблять міста, розстрілюють мирних жителів і це наша реальність.



Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, значить ви підтримуєте війну", – цитує Магучіх. ua.tribuna.com.

Ярослава Магучих завоювала золото у стрибках у висоту / Фото: Reuters

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Раніше бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх звернулася до росіян через свій Instagram.

"Кілька днів вся Україна прокидається від вибухів та пострілів.



Росія розпочала війну з нами, але ми сильний народ і даємо відсіч, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може, ми все витримаємо разом", – написала Магучіх.