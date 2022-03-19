Росіяни розстрілюють мирних жителів. Магучіх розповіла страшну правду про війну

На чемпіонаті світу з легкої атлетики у закритих приміщеннях українка Ярослава Магучіх завоювала золото у стрибках у висоту.
Це дозволило нашій спортсменці вкотре нагадати усьому світу про вторгнення Росії на територію України.
"Зараз тут важко бути, але змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам.
Перестаньте вдавати, що війни немає! Росія напала на Україну. Вони бомблять міста, розстрілюють мирних жителів і це наша реальність.
Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, значить ви підтримуєте війну", – цитує Магучіх. ua.tribuna.com.
Раніше бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх звернулася до росіян через свій Instagram.
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"Кілька днів вся Україна прокидається від вибухів та пострілів.
Росія розпочала війну з нами, але ми сильний народ і даємо відсіч, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може, ми все витримаємо разом", – написала Магучіх.