Золотий політ попри все! Молодший сержант ЗСУ – чемпіонка світу з легкої атлетики

Українська спортсменка зі стрибків у висоту виграла золото ЧС-2022 з легкої атлетики у приміщенні. Результат Магучіх – 2.02 метри

Ярослава Магучих завоювала золото у стрибках у висоту / Фото: Reuters

Золота медаль! Молодший сержант Збройних Сил України Ярослава Магучіх показала найкращий результат у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики у приміщенні.

Реклама

Спортсменка з Дніпра, яка через війну практично місяць не тренувалася і з пригодами добиралася на мундіаль до Сербії, змогла стати найкращою у своїй дисципліні.

Переможною для Магучих стала висота 2.02 метри, а ось для головної конкурентки Елеонор Паттерсон із Австралії вона виявилася недосяжною. Третій результат показала представниця Казахстану Надія Дубовицька – 1.98 метра.

Реклама

Ще одна українка Ірина Геращенко посіла п'яте місце, їй планка підкорилася на висоті 1.92 метри

Белград. ЧС-2022. Стрибки у висоту. Жінки. Результати:

Реклама

1. Ярослава Магучіх – 2.02 м. (Україна)

2. Елеонор Паттерсон – 2.00 м. (Австралія)

3. Надія Дубовицька – 1.98 м. (Казахстан)

...

5. Ірина Геращенко – 1.92 м. (Україна)

Раніше бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх не стала мовчати після віроломного нападу путінських орків. Українська спортсменка-висотниця звернулася до росіян через свій Instagram.

"Кілька днів вся Україна прокидається від вибухів та пострілів. Росія розпочала війну з нами. Але ми сильний народ і даємо відсіч, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може, ми все витримаємо разом.