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Золотой полет вопреки всему! Младший сержант ВСУ – чемпионка мира по легкой атлетике

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19 марта, 14:50
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Украинская прыгунья в высоту выиграла золото ЧМ-2022 по легкой атлетике в помещении. Результат Магучих – 2.02 метра
Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту
Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту / Фото: Reuters

Золотая медаль! Младший сержант Вооруженных сил Украины Ярослава Магучих показала лучший результат в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в помещении.

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Спортсменка из Днепра, которая из-за войны практически месяц не тренировалась и с приключениями добиралась на мундиаль в Сербию, смогла стать лучшей в своей дисциплине.

Победной для Магучих стала высота 2.02 метра, а вот для главной конкурентки Элеонор Паттерсон с Австралии она оказалась недосягаемой. Третий результат показала представительница Казахстана Надежда Дубовицкая – 1.98 метра.

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Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла пятое место, ей планка покорилась на высоте 1.92 метра

Белград. ЧМ-2022. Прыжки в высоту. Женщины. Результаты:

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1. Ярослава Магучих – 2.02 м. (Украина)
2. Элеонор Паттерсон – 2.00 м. (Австралия)
3. Надежда Дубовицкая – 1.98 м. (Казахстан)
...
5. Ирина Геращенко – 1.92 м. (Украина)

Ранее бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих не стала молчать после вероломного нападения путинских орков. Украинская спортсменка-высотница обратилась к россиянам через свой Instagram.

"Несколько дней вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов. Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе.

Для россиян: хватит делать вид, что нет войны! Россия напала на Украину! Бомбят города, стреляют по мирным жителям, и это наша реальность! Бездействуя, вы поддерживаете войну! Мы не хотим войны, но будем защищать наш дом", – написала Магучих.

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
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