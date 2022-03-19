Золотой полет вопреки всему! Младший сержант ВСУ – чемпионка мира по легкой атлетике

Золотая медаль! Младший сержант Вооруженных сил Украины Ярослава Магучих показала лучший результат в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в помещении.
Спортсменка из Днепра, которая из-за войны практически месяц не тренировалась и с приключениями добиралась на мундиаль в Сербию, смогла стать лучшей в своей дисциплине.
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Победной для Магучих стала высота 2.02 метра, а вот для главной конкурентки Элеонор Паттерсон с Австралии она оказалась недосягаемой. Третий результат показала представительница Казахстана Надежда Дубовицкая – 1.98 метра.
Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла пятое место, ей планка покорилась на высоте 1.92 метра
Белград. ЧМ-2022. Прыжки в высоту. Женщины. Результаты:
1. Ярослава Магучих – 2.02 м. (Украина)
2. Элеонор Паттерсон – 2.00 м. (Австралия)
3. Надежда Дубовицкая – 1.98 м. (Казахстан)
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5. Ирина Геращенко – 1.92 м. (Украина)
Ранее бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих не стала молчать после вероломного нападения путинских орков. Украинская спортсменка-высотница обратилась к россиянам через свой Instagram.
"Несколько дней вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов. Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе.
Для россиян: хватит делать вид, что нет войны! Россия напала на Украину! Бомбят города, стреляют по мирным жителям, и это наша реальность! Бездействуя, вы поддерживаете войну! Мы не хотим войны, но будем защищать наш дом", – написала Магучих.