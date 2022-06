Українки – найкращі у світі! Друге золото "синьо-жовтих" на ЧС-2022

У Будапешті проходить чемпіонат світу з водних видів спорту. Сьогодні у столиці Угорщини відбулися заключні змагання з артистичного плавання. Вчора скарбничка нашої команди поповнилася сріблом.

Українки були представлені у фіналі хайлайту і були головними фаворитами на медаль найвищої проби. Саме у цьому виді програми збірна України виграла єдину золоту медаль світової першості у 2019 році.

Захистили чемпіонський титул українські синхроністки і у Будапешті. У фіналі хайлайту українки перемогли із результатом 95.0333. Кольори збірної захищали Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Team Ukraine таким чином home wonderful silver в Team Free Event на 19th FINA World Championships #artisticswimming #finabudapest2022 Don't miss the day of the competition for our artistic swimmers pic.twitter.com/PFT8sfEb3k