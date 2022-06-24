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Другі у світі! Збірна України виграла срібло ЧС-2022

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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24 червня, 20:37
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Українська команда з артистичного плавання посіла друге місце у довільних вправах на світовій першості в Угорщині
Наша гордість - срібні призерки чемпіонату світу
Наша гордість - срібні призерки чемпіонату світу

І знову добрі новини прийшли з Будапешта, де проходить чемпіонат світу з водних видів спорту. Вчора скарбничка нашої команди поповнилася сріблом. Сьогодні у нас нагорода такої самої проби.

Збірна України з артистичного плавання посіла друге місце у довільних вправах. Золото – у Китаю, бронза – у Японії.

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Наша команда виступала у такому складі: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко.

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Усі медалі України на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту

Артистичне плавання

  • Золото: збірна України (команда, комбінація).
  • Срібло: Марта Федіна (соло, технічна та довільна програми); Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми); збірна України (довільна програма).

Плавання

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  • Бронза: Михайло Романчук (800 м, вільний стиль).

Раніше ми повідомляли, що трагедією міг завершитися виступ американської синхроністки Аніти Альварес. Спортсменку врятувала тренер, яка побачила, що її підопічна тоне.

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