Украинки – лучшие в мире! Второе золото "сине-желтых" на ЧМ-2022

На чемпионате мира-2022 по водным видам спорта не было равных украинским синхронисткам. Наши спортсменки завоевали вторую золотую награду на планетарном форуме

Сборная Украины стала чемпионом мира с артистического плавания / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Будапеште проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня в столице Венгрии состоялись заключительные соревнования по артистическому плаванию. Вчера копилка нашей команды пополнилась серебром.

Украинки были представлены в финале хайлайта и были главными фаворитами на медаль высшей пробы. Именно в этом виде программы сборная Украины выиграла единственную золотую медаль мирового первенства в 2019 году.

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Защитили чемпионский титул украинские синхронистки и в Будапеште. В финале хайлайта украинки победили с результатом 95.0333. Цвета сборной защищали Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Team Ukraine taking home a wonderful silver in the Team Free event at the 19th FINA World Championships #artisticswimming#finabudapest2022 Don't miss the last day of competition for our artistic swimmers pic.twitter.com/PFT8sfEb3k — FINA (@fina1908) June 25, 2022

Серебряные медали достались сборной Италии (92,2667 балла), а бронзовые награды завоевали испанки (91,9333 балла).

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Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Артистическое плавание. Хайлайт.

1. Украина – 95.0333

2. Италия – 92.2667

3. Испания – 91.3333

Team Ukraine after silver in the Team Free event they are crowned WOOORLD CHAMPIONS in the Highlight event #artisticswimming#finabudapest2022pic.twitter.com/gCtQ253jXr — FINA (@fina1908) June 25, 2022

Для украинской команды эта медаль стала уже восьмой на ЧМ-2022.

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Все медали Украины на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание

Золото: сборная Украины (команда, комбинация; хайлайт).

Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы); Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы); сборная Украины (произвольная программа).

Плавание

Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).

Ранее мы сообщали, что трагедией могло завершиться выступление американской синхронистки Аниты Альварес. Спортсменку спасла тренер, которая увидела, что ее подопечная тонет.