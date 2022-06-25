Украинки – лучшие в мире! Второе золото "сине-желтых" на ЧМ-2022

В Будапеште проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня в столице Венгрии состоялись заключительные соревнования по артистическому плаванию. Вчера копилка нашей команды пополнилась серебром.
Украинки были представлены в финале хайлайта и были главными фаворитами на медаль высшей пробы. Именно в этом виде программы сборная Украины выиграла единственную золотую медаль мирового первенства в 2019 году.
Защитили чемпионский титул украинские синхронистки и в Будапеште. В финале хайлайта украинки победили с результатом 95.0333. Цвета сборной защищали Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Team Ukraine taking home a wonderful silver in the Team Free event at the 19th FINA World Championships #artisticswimming#finabudapest2022 Don't miss the last day of competition for our artistic swimmers pic.twitter.com/PFT8sfEb3k— FINA (@fina1908) June 25, 2022
Серебряные медали достались сборной Италии (92,2667 балла), а бронзовые награды завоевали испанки (91,9333 балла).
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Артистическое плавание. Хайлайт.
- 1. Украина – 95.0333
- 2. Италия – 92.2667
- 3. Испания – 91.3333
Team Ukraine after silver in the Team Free event they are crowned WOOORLD CHAMPIONS in the Highlight event #artisticswimming#finabudapest2022pic.twitter.com/gCtQ253jXr— FINA (@fina1908) June 25, 2022
Для украинской команды эта медаль стала уже восьмой на ЧМ-2022.
Все медали Украины на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта
Артистическое плавание
- Золото: сборная Украины (команда, комбинация; хайлайт).
- Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы); Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы); сборная Украины (произвольная программа).
Плавание
- Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).
Ранее мы сообщали, что трагедией могло завершиться выступление американской синхронистки Аниты Альварес. Спортсменку спасла тренер, которая увидела, что ее подопечная тонет.