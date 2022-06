Украинки – лучшие в мире! Второе золото "сине-желтых" на ЧМ-2022

В Будапеште проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня в столице Венгрии состоялись заключительные соревнования по артистическому плаванию. Вчера копилка нашей команды пополнилась серебром.

Украинки были представлены в финале хайлайта и были главными фаворитами на медаль высшей пробы. Именно в этом виде программы сборная Украины выиграла единственную золотую медаль мирового первенства в 2019 году.

Защитили чемпионский титул украинские синхронистки и в Будапеште. В финале хайлайта украинки победили с результатом 95.0333. Цвета сборной защищали Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Team Ukraine taking home a wonderful silver in the Team Free event at the 19th FINA World Championships #artisticswimming#finabudapest2022 Don't miss the last day of competition for our artistic swimmers pic.twitter.com/PFT8sfEb3k