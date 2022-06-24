Вторые в мире! Сборная Украины выиграла серебро ЧМ-2022

Украинская команда по артистическому плаванию заняла второе место в произвольных упражнениях на мировом первенстве в Венгрии

Наша гордость - серебряные призерки чемпионата мира / Фото: REUTERS

И снова хорошие новости пришли из Будапешта, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Вчера копилка нашей команды пополнилась серебром. Сегодня у нас награда такой же пробы.

Сборная Украины по артистическому плаванию заняла второе место в произвольных упражнениях. Золото – у Китая, бронза – у Японии.

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Наша команда выступала в таком составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко.

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Артистическое плавание

Золото: сборная Украины (команда, комбинация).

Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы); Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы); сборная Украины (произвольная программа).

Плавание

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Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).

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