Україна – з медаллю в Росії! Шпажисти здобули ліцензію на Олімпіаду і драматично поступилися у фіналі

У ці дні в Казані проходить етап Кубка світу з фехтування на шпагах, який є заключним у програмі відбору на Олімпійські ігри. Збірна України сьогодні зуміла не тільки здобути путівку в Токіо, а й завоювати "срібло" командного турніру.
Тижнем раніше українські шаблістки не пробилися на Олімпійські ігри.
Ліцензію на Олімпіаду наші забезпечили собі виходом до півфіналу, для чого по черзі за системою плей-оф перемогли збірні Швеції (45:20), Ізраїлю (45:43) та Японії (29:25). За "синьо-жовтих" виступали Богдан Нікішин з Дніпра, киянин Ігор Рейзлин, харків'янин Роман Свичкар і представник Закарпаття Анатолій Герей.
В 1/2 фіналу українці здолали збірну Китаю (39:36), але у вирішальній битві не встояли перед італійцями – 43:44. Причому по ходу матчу перевага наших хлопців доходила до семи уколів!
Навіть за 20 секунд до закінчення бою ми вели 40:37, але все ж грізний Марко Фікера вирвав для Італії "золото" Кубка світу.
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Також в Японії влітку виступить і наша зіркова шаблістка Ольга Харлан. Дивіться, як Оля застала коханого за нічною їдою:
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