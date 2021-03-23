Украина – с медалью в России! Шпажисты добыли лицензию на Олимпиаду и драматически уступили в финале

Сборная Украины в команде на Кубке мира лишь в финале уступила итальянцам. В один укол!

В эти дни в Казани проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах, который является заключительным в программе отбора на Олимпийские игры. Сборная Украины сегодня сумела не только добыть путевку в Токио, но и завоевать "серебро" командного турнира.

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Неделей ранее украинские саблистки не пробились на Олимпийские игры.

Лицензию на Олимпиаду наши обеспечили себе выходом в полуфинал, для чего по очереди по системе плей-офф победили сборные Швеции (45:20), Израиля (45:43) и Японии (29:25). За "сине-желтых" выступали Богдан Никишин из Днепра, киевлянин Игорь Рейзлин, харьковчанин Роман Свичкарь и представитель Закарпатья Анатолий Герей.

В 1/2 финала украинцы одолели сборную Китая (39:36), но в решающей битве не устояли перед итальянцами – 43:44. Причем, по ходу матча преимущество наших парней доходило до семи уколов!

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Даже за 20 секунд до окончания боя мы вели 40:37, но все же грозный Марко Фикера вырвал для Италии "золото" Кубка мира.

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