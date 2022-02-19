Загроза агресії: єврокубкові матчі українських команд перенесли через Росію

Найближчим часом гандбольні єврокубки в Україні не будуть проводитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська федерація гандболу (EHF) на своєму офіційному сайті опублікувала прес-реліз, у зв'язку із ситуацією, що виникла з вини Росії.

"EHF перебуває у тісному контакті з клубами та федераціями. Запитуються інформація та рекомендації від відповідних органів, постійно відстежується розвиток ситуації в Україні.

Зважаючи на те, що здоров'я та безпека гравців та офіційних осіб, а також цілісність змагань є найвищим пріоритетом, Європейська федерація гандболу оцінює ситуацію для кожного матчу індивідуально. Будь-яке можливе рішення грунтується на доступній інформації.

Відповідно до цього підходу, було відкладено матч Ліги чемпіонів між запорізьким Мотором та французьким ПСЖ. Також не відбулася гра жіночого Кубка EHF Галичанка – Н71.

Рішення про майбутні поєдинки прийме EHF, після чого інформація буде доведена до клубів та федерацій", – йдеться у заяві. EHF.