Загроза агресії: єврокубкові матчі українських команд перенесли через Росію

Європейська федерація гандболу (EHF) на своєму офіційному сайті опублікувала прес-реліз, у зв'язку із ситуацією, що виникла з вини Росії.
"EHF перебуває у тісному контакті з клубами та федераціями. Запитуються інформація та рекомендації від відповідних органів, постійно відстежується розвиток ситуації в Україні.
Зважаючи на те, що здоров'я та безпека гравців та офіційних осіб, а також цілісність змагань є найвищим пріоритетом, Європейська федерація гандболу оцінює ситуацію для кожного матчу індивідуально. Будь-яке можливе рішення грунтується на доступній інформації.
Відповідно до цього підходу, було відкладено матч Ліги чемпіонів між запорізьким Мотором та французьким ПСЖ. Також не відбулася гра жіночого Кубка EHF Галичанка – Н71.
Рішення про майбутні поєдинки прийме EHF, після чого інформація буде доведена до клубів та федерацій", – йдеться у заяві. EHF.
Раніше ми повідомляли, що гандболістки з Фарерських островів не приїхали на матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ до Львова. Вони побоюються, що Росія нападе на Україну.
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17 лютого гандболістки Галичанки вирушили на Фарери, щоб 20 лютого зіграти виїзний матч Кубка ЄГФ.
Зазначимо, що EHF також відмінила матч російської команди. Поєдинок краснодарського СКІФу в Кубку Європи серед чоловіків не зіграє згідно з графіком.
Загроза з боку Росії
- Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.