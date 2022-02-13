Бояться війни: європейський клуб відмовився приїжджати до України

Гандболістки із Фарерських островів не приїхали на матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ до Львова. Вони побоюються, що Росія нападе на Україну

Матч у Львові не відбудеться / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 13 лютого, у Львові мав пройти матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ. Гандболістки Галичанки мали зустрітися з представником Фарерських островів H71.

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Проте наші суперниці відмовилися приїжджати до України.

Клуб H71 озвучив дві причини свого рішення: зростання захворюваності на COVID-19 та побоювання вторгнення російської армії на територію України.

Подальшу долю матчу буде вирішено на засіданні Європейської федерації гандболу.

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Раніше ми писали, що нашого біатлоніста Дмитра Підручного турбує ситуація вдома: "Кожної хвилини Росія може напасти на Україну .

До речі, на Олімпійських іграх у Пекіні скелетоніст Владислав Гераскевич у прямому ефірі показав на весь світ плакат: "Ні війні в Україні".