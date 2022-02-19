Угроза агрессии: еврокубковые матчи украинских команд перенесли из-за России

В ближайшее время гандбольные еврокубки в Украине не будут проводится / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская федерация гандбола (EHF) на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, в связи с ситуацией возникшей по вине России.

"EHF находится в тесном контакте с клубами и федерациями. Запрашиваются информация и рекомендации от соответствующих органов, постоянно отслеживается развитие ситуации в Украине.

Учитывая, что здоровье и безопасность игроков и официальных лиц, а также целостность соревнований являются наивысшим приоритетом, Европейская федерация гандбола оценивает ситуацию для каждого матча индивидуально. Любое возможное решение основывается на доступной информации.

Согласно этому подходу, был отложен матч Лиги чемпионов между запорожским Мотором и французским ПСЖ. Также не состоялась игра женского Кубка EHF Галичанка – Н71.

Решения о предстоящих поединках примет EHF, после чего информация будет доведена до клубов и федераций", – говорится в заявлении EHF.