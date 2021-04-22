Русский
$ 28,06
33,7
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

У поні стрес! Учасника Олімпійських ігор дискваліфікували за знущання над твариною

22 квітня, 20:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бразильський спортсмен Леандру Апаресіду да Сілва дискваліфікований на три роки, він катався на поні, за яким біг собака

/ Фото: alamy.com

Бразильський жокей Леандру Апаресіду да Сілва дискваліфікований Міжнародною федерацією кінного спорту (FEI). Термін дискваліфікації 45-річного спортсмена становить три роки. Про це повідомляє пресслужба організації. Також він повинен буде виплатити штраф у розмірі 2,5 тис. швейцарських франків і 2 тис. швейцарських франків як витрати на судовий процес.

Реклама

Читайте також: Трофеї отримував з рук дружини: принц Філіп обожнював кінний спорт

Зазначається, що раніше в соціальних мережах його сином було опубліковано відео, де да Сілва їздить верхи на поні, при цьому надмірно смикає поводами, завдаючи коню біль. Також було встановлено, що за поні біг собака, завдаючи тварині стрес, а сам да Сілва був занадто важкий для коня.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико

Да Сілва є учасником Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, де зайняв 43-тє місце в індивідуальній виїздці.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

кінний спорт

Джерело: NEWSru.com

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапіїІнші
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фотоІнші
BANDA створила новий візуальний стиль та позиціювання для FAVBET
BANDA створила новий візуальний стиль та позиціювання для FAVBETІнші
У красуні Дар'ї Білодід проблеми із зайвою вагою перед чемпіонатом Європи
У красуні Дар'ї Білодід проблеми із зайвою вагою перед чемпіонатом ЄвропиІнші
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнути
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнутиІнші
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережі
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережіІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти