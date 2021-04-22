У поні стрес! Учасника Олімпійських ігор дискваліфікували за знущання над твариною

Бразильський спортсмен Леандру Апаресіду да Сілва дискваліфікований на три роки, він катався на поні, за яким біг собака

/ Фото: alamy.com

Бразильський жокей Леандру Апаресіду да Сілва дискваліфікований Міжнародною федерацією кінного спорту (FEI). Термін дискваліфікації 45-річного спортсмена становить три роки. Про це повідомляє пресслужба організації. Також він повинен буде виплатити штраф у розмірі 2,5 тис. швейцарських франків і 2 тис. швейцарських франків як витрати на судовий процес.

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Зазначається, що раніше в соціальних мережах його сином було опубліковано відео, де да Сілва їздить верхи на поні, при цьому надмірно смикає поводами, завдаючи коню біль. Також було встановлено, що за поні біг собака, завдаючи тварині стрес, а сам да Сілва був занадто важкий для коня.

Да Сілва є учасником Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, де зайняв 43-тє місце в індивідуальній виїздці.

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