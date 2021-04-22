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У пони стресс! Участника Олимпийских игр дисквалифицировали за издевательство над животным

22 апреля, 20:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бразильский спортсмен Леандру Апаресиду да Силва дисквалифицирован на три года, он катался на пони, за которым бежала собака

/ Фото: alamy.com

Бразильский жокей Леандру Апаресиду да Силва дисквалифицирован Международной федерацинй конного спорта (FEI). Срок дисквалификации 45-летнего спортсмена составляет три года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Также он должен будет выплатить штраф в размере 2,5 тыс. швейцарских франков и 2 тыс. швейцарских франков в качестве издержек по судебному процессу.

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Отмечается, что ранее в социальных сетях его сыном было опубликовано видео, где да Силва ездит верхом на пони, при этом чрезмерно дергает поводьями, причиняя лошади боль. Также было установлено, что за пони бежала собака, причиняя животному стресс, а сам да Силва был слишком тяжел для лошади.

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Да Силва является участником Олимпийских игр 2008 года в Пекине, где занял 43-е место в индивидуальной выездке.

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конный спорт

Источник: NEWSru.com

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