Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Трофеи получал из рук жены: принц Филипп обожал конный спорт

9 апреля, 19:21

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

22 года он возглавлял международную федерацию и побывал на четырех Олимпиадах

Сегодня умер принц Филипп – супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Ему было 99 лет. Из них 22 года Филипп возглавлял Международную федерацию конного спорта.

Реклама

Еще в юные годы Филипп увлекся игрой в поло. А после женитьбы на Елизавете в Виндзоре создал Guards Polo Club. Там часто проходили соревнования, где не раз становилась победителем и команда Филиппа. Трофеи он получал из рук жены.

Кстати, принц играл в поло не только на лошадях, но и на велосипедах.

Реклама

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Украинка стала самой сильной женщиной Европы

С 1964 по 1986 год принц Филипп занимал пост президента Международной федерации конного спорта. Он возглавлял делегации на четырех Олимпийских играх.

Одним из главных его достижений стали обновленные правила соревнований по конному спорту. Еще Филипп стал инициатором современного формата проведения Кубка наций и активно поддерживал идею проведения Кубка мира по конкуру.

Читайте также: Некролог. Принц Филипп – герцог с сильным характером и принципиальной позицией

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

принц Филипп поло конный спорт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения Баюл
Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения БаюлДругие
Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась
Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутиласьДругие
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонами
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонамиДругие
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-Романчук
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-РоманчукДругие
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным вином
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным виномДругие
Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спорта
Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять