Трофеї отримував з рук дружини: принц Філіп обожнював кінний спорт

22 роки він очолював міжнародну федерацію і побував на чотирьох Олімпіадах

Сьогодні помер принц Філіп – чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Йому було 99 років. З них 22 роки Філіп очолював Міжнародну федерацію кінного спорту.

Реклама

Ще в юні роки Філіп захопився грою в поло. А після одруження на Єлизаветі у Віндзорі створив Guards Polo Club. Там часто проходили змагання, де не раз ставала переможцем і команда Філіпа. Трофеї він отримував з рук дружини.

До речі, принц грав в поло не тільки на конях, а й на велосипедах.

Реклама

З 1964 по 1986 рік принц Філіп займав пост президента Міжнародної федерації кінного спорту. Він очолював делегації на чотирьох Олімпійських іграх.

Одним з головних його досягнень стали оновлені правила змагань з кінного спорту. Ще Філіп став ініціатором сучасного формату проведення Кубка націй і активно підтримував ідею проведення Кубка світу з конкуру.

Читайте також: Некролог. Принц Філіп – герцог з сильним характером і принциповою позицією

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама