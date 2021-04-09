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Трофеї отримував з рук дружини: принц Філіп обожнював кінний спорт

9 квітня, 19:21

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

22 роки він очолював міжнародну федерацію і побував на чотирьох Олімпіадах

Сьогодні помер принц Філіп – чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Йому було 99 років. З них 22 роки Філіп очолював Міжнародну федерацію кінного спорту.

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Ще в юні роки Філіп захопився грою в поло. А після одруження на Єлизаветі у Віндзорі створив Guards Polo Club. Там часто проходили змагання, де не раз ставала переможцем і команда Філіпа. Трофеї він отримував з рук дружини.

До речі, принц грав в поло не тільки на конях, а й на велосипедах.

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З 1964 по 1986 рік принц Філіп займав пост президента Міжнародної федерації кінного спорту. Він очолював делегації на чотирьох Олімпійських іграх.

Одним з головних його досягнень стали оновлені правила змагань з кінного спорту. Ще Філіп став ініціатором сучасного формату проведення Кубка націй і активно підтримував ідею проведення Кубка світу з конкуру.

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принц Філіп поло кінний спорт
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