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У кіберспортсмена випало око у прямому ефірі

2 квітня, 12:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Геймер зізнався, що у нього скляне око

У стримера Mayor Reynolds в прямому сенсі слова випало око під час трансляції. Перед цим ми повідомляли, що боєць ММА втратив палець, його шукали навіть глядачі.

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Стример транслював Apex Legends на Twitch і почав терти біля ока. Несподівано скляне око вискочило з очниці і швидко полетіло на підлогу. Mayor Reynolds і його глядачі були трохи шоковані.

Сталося це в невдалий момент. У матчі залишилося всього три гравці, але стримеру довелося залишити гру. Зі словами: "О Боже! Зараз повернуся..." він покинув кімнату, щоб вставити скляне око назад. Коли повернувся, його персонажа вже вбили.

"Тим, хто не знає або не вірить мені, повідомляю, що у мене скляне око. І воно тільки що вилетіло прямо на стрімі. Такого в моєму житті ще ніколи не траплялося, щоб око саме випадало", – сказав геймер.

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кіберспорт

Джерело: Championat.ru

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