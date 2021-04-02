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У киберспортсмена выпал глаз в прямом эфире

2 апреля, 12:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Геймер признался, что у него стеклянный глаз

У стримера Mayor Reynolds в прямом смысле слова выпал глаз во время трансляции. Перед этим мы сообщали, что боец ММА потерял палец, его искали даже зрители.

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Стример транслировал Apex Legends на Twitch и начал тереть около глаза. Неожиданно стеклянный глаз выскочил из глазницы и быстро улетел на пол. Mayor Reynolds и его зрители были немного шокированы.

Произошло это в неудачный момент. В матче осталось всего три игрока, но стримеру пришлось оставить игру. Со словами: "О Боже! Сейчас вернусь..." он покинул комнату, чтобы вставить стеклянный глаз обратно. Когда вернулся, его персонажа уже убили.

"Тем, кто не знает или не верит мне, сообщаю, что у меня стеклянный глаз. И он только что вылетел прямо на стриме. Такого в моей жизни еще никогда не случалось, чтобы глаз сам выпадал", – сказал геймер.

Киберспорт: у стримера выпал глаз

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киберспорт

Источник: Championat.ru

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