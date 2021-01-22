Товстун-гандболіст знову підірвав соцмережі. Дивіться як він танцює

Історична подія сталася на чемпіонаті світу з гандболу. Збірна ДР Конго здобула свою першу перемогу. Була переможена Ангола – 32:31.

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Радості конголезців не було меж. Після фінальної сирени вони станцювали запальний танець. Головним заводієм був найяскравіший гравець турніру Готьє Мвумбі.

Мвумбі відразу став зіркою чемпіонату світу і героєм соцмереж. Гандболіст вразив глядачів своєю вагою – близько 130 кг. На гравця навіть звернув увагу легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл.

"Кажуть, ти гандбольний Шак. Що відбувається?" – написав О'Ніл в Instagram.

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"Мрія збулася, не можу повірити. Мій ідол, Шак, моя зірка. Спасибі тобі за повідомлення та підтримку. Я точно не знаю, що відбувається, але повинен сказати: живіть мрією і боріться за її втілення", – відреагував гандболіст.

До речі, Готьє Мвумбі народився у Франції і виступає в четвертому дивізіоні місцевого чемпіонату.

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