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Толстяк-гандболист снова взорвал соцсети. Смотрите как он танцует

22 января, 12:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сборная ДР Конго добыла первую победу на чемпионате мира

Историческое событие произошло на чемпионате мира по гандболу. Сборная ДР Конго одержала свою первую победу. Была повержена Ангола – 32:31.

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Радости конголезцев не было предела. После финальной сирены они станцевали зажигательный танец. Главным заводилой был самый яркий игрок турнира Готье Мвумби.

Мвумби сразу стал звездой чемпионата мира и героем соцсетей. Гандболист поразил зрителей своим весом – порядка 130 кг. На игрока даже обратил внимание легендарный баскетболист Шакил О'Нил.

"Говорят, ты гандбольный Шак. Что происходит?" – написал О'Нил в Instagram.

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"Мечта сбылась, не могу поверить. Мой идол, Шак, моя звезда. Спасибо тебе за сообщение и поддержку. Я точно не знаю, что происходит, но должен сказать: живите мечтой и сражайтесь за ее воплощение", – отреагировал гандболист.

Кстати, Готье Мвумби родился во Франции и выступает в четвертом дивизионе местного чемпионата.

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гандбол чемпионат мира по гандболу
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