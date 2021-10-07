Такого розгрому Росія ще не бачила: Україна здобула неймовірну перемогу на чемпіонаті Європи з регбі

Українська команда з регбіліг (регбі-13) бореться за перемогу в дивізіоні B на чемпіонаті Європи у Белграді

Збірна України розгромила Росію на чемпіонаті Європи з регбіліг / Фото: Федерація регбі України

6 жовтня збірна України з регбіліг у Белграді обіграла збірну Росії в матчі чемпіонату Європи в дивізіоні В.

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Українці здобули переконливу перемогу над росіянами з рахунком 96:18.

FT: Ukraine 9618 Russia

Finale this weekend Serbia Ukraine winner takes all! pic.twitter.com/4PDBoqDeOd - European Rugby League (@EuroRugbyLeague) October 6, 2021

Для збірної Росії ця поразка стала другою на турнірі, раніше вони поступилися господарям турніру команді Сербії з 10:66.

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Вирішальний поєдинок в дивізіоні В чемпіонату Європи між збірними України та Сербії відбудеться 9 жовтня.

Додамо, що регбіліг або регбі-13 на відміну від класичного регбі (регбі-15) – більш швидкісна і динамічна гра. У ній менше уваги приділено боротьбі за ігрові зони.