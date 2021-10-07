Такого разгрома Россия еще не видела: Украина добыла невероятную победу на чемпионате Европы по регби

Украинская команда по регбилиг (регби-13) борется за победу в дивизионе B на чемпионате Европы в Белграде

Сборная Украины разгромила Россию на чемпионате Европы по регбилиг / Фото: Федерация регби Украины

6 октября сборная Украины по регбилиг в Белграде обыграла сборную России в матче чемпионата Европы в дивизионе В.

Читайте также: Пьяный дебош австралийских регбистов в самолете: тошнило на места, а они орали песни

Реклама

Украинцы добыли убедительную победу над россиянами со счетом 96:18.

FT: Ukraine 9618 Russia

Finale this weekend Serbia Ukraine winner takes all! pic.twitter.com/4PDBoqDeOd — European Rugby League (@EuroRugbyLeague) October 6, 2021

Для сборной России это поражение стало вторым на турнире, ранее они уступили хозяевам турнира команде Сербии со 10:66.

Реклама

Решающий поединок в дивизионе В чемпионата Европы между сборными Украины и Сербии состоится 9 октября.

Добавим, что регбилиг или регби-13 в отличие от классического регби (регби-15) – более скоростная и динамичная игра. В ней меньше внимания уделено борьбе за игровые зоны.