Країна терористів. Росіяни викрали дочку вбитого капітана збірної України

Російські злочинці продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих територіях України. Орки незаконно вивозять до Росії українських громадян, зокрема дітей.

Під час російського авіабомбардування Маріуполя загинув чемпіон України з водного поло та екскапітан національної збірної Євген Обедінський. А тепер нелюди із Мордора викрали його 12-річну доньку Кіру. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

"Зараз Кіра перебуває у Донецьку – її депортували туди разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі. Є інформація, що документи у всіх тих, хто перебуває поруч з Кірою, росіяни забрали. Обіцяли зробити нові російські документи, щоб у подальшому відправити їх на територію РФ.

В Україні у Кіри є рідні. Просто зараз готовий забрати дівчинку до себе її дідусь, Олександр Обедінський, заслужений тренер України з водного поло. Це він на одній зі світлин поруч з Кірою – поблизу маріупольського драмтеатру, ще до війни. Вони щасливі й усміхнені...

Звертаюся до гуманітарних і правозахисних організацій, а також до всієї світової спортивної спільноти: допоможіть Кірі Обедінський повернутися до її родини.

Навіть дорослим важко уявити, через які страждання довелося пройти цій дитині. Вона має бути поруч зі своїми рідними, зі своїм дідусем та тими членами її родини, кому вдалося вирватися з блокадного Маріуполя на вільну територію України.", – написав Павло Кириленко на своїй сторінці Facebook.