Чемпіон світу з кікбоксингу загинув при обороні Маріуполя

Непоправної втрати зазнав український спорт – у боях за Маріуполь загинув кікбоксер Максим Кагал

Російські фашисти вбили чемпіона світу з кікбоксингу Максима Кагала / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Блокадний Маріуполь зараз найгарячіша точка на карті України. Від обстрілу російських окупантів гинуть мирні жителі та захисники міста.

У п'ятницю, 25 березня, захищаючи Маріуполь, загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його тренер Олег Скирта. Максим служив у складі загону спеціального призначення "Азов".

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"На превеликий жаль, війна забирає найкращих. 25 березня, захищаючи місто Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов", загинув Максим "Пістон" Кагал. Перший чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший чемпіон світу з кікбоксингу у нашому славному місті Кременчуці, перший чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі збірної команди України, і просто чесна та порядна людина!" – написав Скирта.

Максим Кагал займався кікбоксингом, тайським боксом муай-тай. Він став чемпіоном світу та бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014.

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У 2014 році виграв срібло відкритого чемпіонату Кременчука регбі-7. Любив футбол та активно вболівав за місцеву команду.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко. Їй було лише 11 років.