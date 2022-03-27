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Чемпион мира по кикбоксингу погиб при обороне Мариуполя

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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27 марта, 17:40
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Непоправимую потерю понес украинский спорт – в боях за Мариуполь погиб кикбоксер Максим Кагал
Русские фашисты убили чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала
Русские фашисты убили чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Блокадный Мариуполь сейчас самая горячая точка на карте Украины. От обстрелов российских оккупантов погибают мирные жители и защитники города.

В пятницу, 25 марта, защищая Мариуполь, погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал. Об этом на своей страницу в Facebook сообщил его тренер Олег Скирта. Максим служил в составе отряда специального назначения "Азов".

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"К большому сожалению, война забирает лучших. 25 марта, защищая город Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал.

Первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем славном городе Кременчуге, первый чемпион мира по кикбоксингу ІСКА, среди взрослых, в составе сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек!" – написал Скирта.

Максим Кагал занимался кикбоксингом, тайским боксом муай-тай. Он стал чемпионом мира и бронзовым призером по кикбоксингу по версии ISKA 2014.

В 2014 году выиграл серебро открытого чемпионата Кременчуга регби-7. Любил футбол и активно болел за местную команду.

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Ранее мы сообщали, что в Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко. Ей было всего 11 лет.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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