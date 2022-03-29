Російські фашисти вбили чемпіона України з водного поло у Маріуполі

Військова агресія Росії проти України триває вже понад місяць. Армія Путіна масово обстрілює наші міста, вбиває мирне населення, зокрема дітей.
Мабуть, найгарячішою точкою на даний момент є Маріуполь, де фашисти банально намагаються стерти місто з Землі. Нещодавно у місті на березі Азовського моря загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал .
Сьогодні ж стало відомо про ще одну спортивну жертву війни. Ще 17 березня у Маріуполі було вбито чемпіона України з водного поло та екс-капітана національної збірної Євгена Обедінського. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів його отець Олександр.
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"17 березня 2022 року в Маріуполі загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди Іллічівець, капітаном національної збірної України.
Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було тяжко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся, тату, я впораюся. У нас були дуже теплі та довірчі стосунки, ми з любов'ю ставилися одне до одного. Дикий біль та непоправна втрата. Світла пам'ять, царство небесне моєму синові Жені".