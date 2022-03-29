Російські фашисти вбили чемпіона України з водного поло у Маріуполі

У місті-герої на березі Азова загинув Євген Обєдінський. Про це повідомив його отець Олександр

Євгена Обедінського вбито росіянами в Маріуполі

Військова агресія Росії проти України триває вже понад місяць. Армія Путіна масово обстрілює наші міста, вбиває мирне населення, зокрема дітей.

Мабуть, найгарячішою точкою на даний момент є Маріуполь, де фашисти банально намагаються стерти місто з Землі. Нещодавно у місті на березі Азовського моря загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал .

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Сьогодні ж стало відомо про ще одну спортивну жертву війни. Ще 17 березня у Маріуполі було вбито чемпіона України з водного поло та екс-капітана національної збірної Євгена Обедінського. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів його отець Олександр.