Российские фашисты убили чемпиона Украины по водному поло в Мариуполе

В городе-герое на берегу Азова погиб Евгений Обединский. Об этом сообщил его отец Александр

Евгений Обединский убит россиянами в Мариуполе

Военная агрессия России против Украины длится уже более месяца. Армия Путина массово обстреливает наши города, убивает мирное население, в том числе и детей.

Пожалуй, самой горячей точкой на данный момент является Мариуполь, где фашисты банально пытаются стереть город с лица Земли. Недавно в городе на берегу Азовского моря погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

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Сегодня же стало известно об еще одной спортивной жертве войны. Еще 17 марта в Мариуполе был убит чемпион Украины по водному поло и экс-капитан национальной сборной Евгений Обединский. Об этом на своей страничке в Facebook рассказал его отец Александр.