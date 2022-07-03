Спринтер в унікальному стрибку виграв золоту медаль (відео)

Жоау Вітор Олівейра став чемпіоном Португалії у бігу на 110 метрів з бар'єрами, для цього йому довелося стрибати на фініші

Жоау Вітор Олівейра заради золотої медалі здійснив неймовірний стрибок / Фото: Колаж: Сьогодні

Португальський легкоатлет Жоау Вітор Олівейра просто у неймовірний спосіб виграв забіг на 110 метрів з бар'єрами в національному чемпіонаті. Раніше Арман Дюплантіс встановив новий рекорд у стрибках із жердиною.

До фінішної стрічки летіли разом Олівейра та Абдель Ларрінага. За кілька кроків від фінішу Олівейра побачив, що може поступитися супернику. І стрибнув.

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Dejar todo para ganar, nivel Vítor Oliveira a final del Campeonato de Atletismo de Portugal. La inteligencia (і la picardía) al poder. pic.twitter.com/MZRmkti9mJ - VarskySports (@VarskySports) July 2, 2022

Це дозволило Жоау випередити Ларінагу на 0,3 секунди та стати чемпіоном Португалії.

Як повідомляє sport24.ua, Олівейра не вперше успішно виконує такий трюк. Зокрема, 2016 року подібний стрибок дозволив йому кваліфікуватися до півфіналу Олімпійських ігор у Ріо.

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Раніше ми писали, що американка Сідні Маклафлін покращила свій світовий рекорд на дистанції 400 метрів із бар'єрами.