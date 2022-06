На одному диханні. Американка побила світовий рекорд у бігу з бар'єрами (відео)

Дворазова олімпійська чемпіонка Сідні Маклафлін продовжує трощити рекорди у бігу з бар'єрами. У фіналі чемпіонату США на треку в Юджині вона побила свій рекорд на дистанцію 400 метрів.

Читайте також: Коли мене поцілувала дівчина, було приємно. Легенда легкої атлетики здійснила камінг-аут

Маклафлін з величезною перевагою випередила своїх суперниць та показала час 51.41 секунди – це новий світовий рекорд.

Відео світового рекорду Сідні Маклафлін.

! @GoSydGo runs an insane 51.40 in the 400H to break her previous world record of 51.46 for the US. title! #UKTF x #GoSydGo x #CatsInThePros

@NBCSports pic.twitter.com/KAj4WWEKwa