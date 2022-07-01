Таке не зміг зробити навіть Бубка! Швед установив фантастичний рекорд (відео)

Арман Дюплантіс у Стокгольмі покращив власне світове досягнення у стрибках із жердиною на відкритому повітрі

Арман Дюплантіс - світовий рекордсмен у стрибках з шестом / Фото: Колаж: Сьогодні

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив нове найвище досягнення у стрибках із жердиною. На етапі "Діамантової ліги" у Стокгольмі Дюплантіс подолав планку на висоті 6 метрів 16 сантиметрів.

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22-річний швед покращив власне досягнення у стрибках із жердиною на відкритому повітрі, встановлене 17 вересня 2020 року на змаганнях у Римі. Тоді Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра, побивши рекорд Сергія Бубки, який тримався 26 років

Дюплантіс побив рекорд на "Діамантовій лізі"

З 2000 року World Athletics не розглядає рекорди у стрибках із жердиною у приміщенні та на відкритому повітрі як окремі, тому абсолютний світовий рекорд, що належить Дюплантісу, дорівнює 6,20 метра. Він був встановлений на чемпіонаті світу – 2022 у приміщенні, що пройшов у Белграді (Сербія).

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Рекордний стрибок Дюплантіса

Раніше ми писали, як Бубка відреагував на підкорення його "вічного" рекорду Дюплантісом.