Синьо-жовті прапори на трибунах та овації глядачів. Український фігурист вийшов у фінал ЧС

Іван Шмуратко подолав непростий шлях, перш ніж потрапити на ЧС у Монпельє, але його виступ викликав справжній фурор на трибунах

Іван Шмуратко отримав величезну підтримку від глядачів на ЧС у Монпельє / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

З 23 по 27 березня у французькому Монпельє проходить чемпіонат світу з фігурного катання. Іван Шмуратко був єдиним представником України у чоловічому одиночному катанні.

Через військову агресію Росії проти України наш спортсмен не міг повноцінно тренуватися і готуватися до турніру. Більше того, Іван змушений був виступати не в офіційному костюмі, а у тренувальній футболці.

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Але незважаючи на всі труднощі, український фігурист зумів гідно виступити і вийти фінал змагань.

Усі глядачі на трибунах стоячи аплодували Іванові після виконання програми. Уболівальники прийшли на змагання з українськими прапорами, у такий спосіб вони висловили підтримку нашій країні у боротьбі з агресором.

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A moment



Ukraine's Ivan Shmuratko receives an extended standing ovation after a stunning performance at the Figure Skating World Championship pic.twitter.com/WhLPnqUjlg - Eurosport (@eurosport) March 24, 2022

"Я відкатав цю програму, відчуваючи підтримку кожного українця. Я гордий бути українцем і представляти мою сильну країну тут! Щоб потрапити сюди, я їхав машиною до Польщі, а потім – поїздом. Це зайняло у мене три дні. Ситуацію важко описати. Це війна. Я нічого не знаю про свої майбутні плани", – цитує Шмуратко Суспільне.Суспільне.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство молоді та спорту виключило Анастасію Шаботову зі складу збірної України. Скандальна фігуристка поставила лайк під постом Плющенка про "спецоперацію в Україні".

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