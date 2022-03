Синьо-жовті прапори на трибунах та овації глядачів. Український фігурист вийшов у фінал ЧС

З 23 по 27 березня у французькому Монпельє проходить чемпіонат світу з фігурного катання. Іван Шмуратко був єдиним представником України у чоловічому одиночному катанні.

Через військову агресію Росії проти України наш спортсмен не міг повноцінно тренуватися і готуватися до турніру. Більше того, Іван змушений був виступати не в офіційному костюмі, а у тренувальній футболці.

Але незважаючи на всі труднощі, український фігурист зумів гідно виступити і вийти фінал змагань.

I can't comprehend how much strength it must have taken for Ivan Shmuratko to compete today at #Worlds2022 #WorldFigure #StandWithUkraine #figureskating #sportsphotography #canonsports pic.twitter.com/NTriYLmQrw