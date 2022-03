Сине-желтые флаги на трибунах и овации зрителей. Украинский фигурист вышел в финал ЧМ

С 23 по 27 марта во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Иван Шмуратко был единственным представителем Украины в мужском одиночном катании.

Из-за военной агрессии России против Украины наш спортсмен не мог полноценно тренироваться и готовиться к турниру. Более того, Иван вынужден был выступать не в официальном костюме, а в тренировочной футболке.

Но несмотря на все трудности, украинский фигурист сумел достойно выступить и выйти финал соревнований.

I can't comprehend how much strength it must have taken for Ivan Shmuratko to compete today at #Worlds2022#WorldFigure#StandWithUkraine#figureskating#sportsphotography#canonsportspic.twitter.com/NTriYLmQrw