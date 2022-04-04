Синьо-жовта фінішна стрічка зафіксувала марафонський рекорд

Організатори марафонського забігу у Парижі провели акцію солідарності з Україною. Її підтримали багато спортсменів

Переможець Паризького марафону перетнув синьо-жовту фінішну стрічку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Нова акція підтримки України у світі спорту. Організатори марафонського забігу в Парижі прикрасили ключові місця дистанції синьо-жовтими кольорами у знак солідарністі з українським народом, який страждає через військову агресію Росії. Хоча деякі професіонали на спортивних аренах ігнорують такі акції – так негативно відзначилися баскетболісти Црвени Звєзди.

Столиця Франції 3 квітня стала центром марафонського руху. Понад 45 тисяч бігунів з різних країн стартували на щорічному марафоні в Парижі, який нарешті повернувся у звичні терміни проведення (2 роки переносили через пандемію коронавірусу).

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Перемогу на цьогорічних змаганнях завоював ефіоп Десо Гельміс. Він першим добіг до фінішу та перетнув синьо-жовту стрічку, яка стала символом підтримки України. Час переможця – 2 години 5 хвилин 7 секунд. Друге місце у ще одного представника Ефіопії Сейфу Туру, який програв лише 3 секунди співвітчизнику.

На радість місцевої публіки третім фінішував француз Морхад Амдуні, який встановив національний рекорд у бігу на марафонську дистанцію – 2 години 5 хвилин 22 секунди. Цікаво, що рекорд Франції тримався цілих 19 років.

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Паризький марафон 2022 року / Фото: Reuters

Також варто зазначити, що понад 1000 легкоатлетів обрали форму у синьо-жовтих кольорах, щоб підтримати український народ.

Все в тій же Франції свій дебют за Ліон переможним голом відзначив лідер Шахтаря Тете.