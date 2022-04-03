Роскошный дебют! Лидер Шахтера шедевральным голом принес победу Лиону

У матчі чемпіонату Франції Ліон, за який виступає бразилець Тете, обіграв Анже з рахунком 3:2

Тете міг тільки мріяти про такий дебют / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

У неділю, 3 квітня, в рамках 30 туру чемпіонату Франції Ліон на своєму полі приймав Анже. Наша увага в цьому матчі була прикута до новачка Ліона бразильця Тете, який розпочав гру на лаві запасних.

За 12 хвилин до закінчення зустрічі рахунок у матчі дорівнював – 2:2. Саме тоді наставник Ліона Петер Бош випустив на поле Тете. Вже за кілька хвилин бразилець приніс перемогу (3:2), відправивши м'яч у сітку воріт Анже.

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Про такий дебют Тете міг тільки мріяти.

Чемпіонат Франції, 30 тур

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Ліон – Анже 3:2

Голи: Дембеле, 26, 52, Тете, 80 – Перейра Лаже, 50, Буфаль, 59

ОГЛЯД МАТЧУ

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Нагадаємо, в останній день березня бразилець Тете перейшов у Ліон на правах оренди з донецького Шахтаря. Вінгер донеччан виступатиме за "ткачів" до кінця сезону.

Після 30-ти зіграних матчів "Ліон посідає 9-е місце у турнірній таблиці, відстаючи від топ-трійки (зона Ліги чемпіонів) на вісім балів.