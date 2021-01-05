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З'їсть куртку через лижника! Шведський журналіст уклав незвичайне парі

5 січня, 13:17

Олена Павлова Олена Павлова

Томас Петтерссон не вірить в спортсмена своєї збірної

Журналіст авторитетного шведського видання Expressen Томас Петтерссон пообіцяв з'їсти свою куртку, якщо лижник Калле Хальфварссон потрапить до призової трійки в індивідуальній гонці на "Тур де Скі", яка відбудеться сьогодні, 5 січня. Раніше ми писали, що російські лижники завалили один одного, після чого з'ясовували стосунки на трасі.

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Томас Петтерссон

Томас Петтерссон

Після трьох етапів "Тур де Скі" швед Хальфварссон займає 15-е місце у загальному заліку. Лідеру багатоденки росіянину Олександру Большунову він поступається 2 хвилинами і 53 секундами.

Раніше спортивний коментатор Дмитро Губернієв вже спробував з'їсти рукавицю в прямому ефіріпісля того, як збірна Росії з біатлону встановила антирекорд у 30 гонок без п'єдесталу нагородження. Але на цьому він не зупинився.

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Буквально наступного дня після рукавиці російський коментатор пообіцяв з'їсти черевик в прямому ефірі. "Якщо 50 гонок ми не будемо потрапляти на п'єдестал пошани, мені доведеться, як Чарлі Чапліну в "Золотій лихоманці", з'їсти черевик", – заявив Губернієв.

Дивіться, як українська викладачка виграла "золото" в лижних гонках на Іграх майстрів

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коментатор куртка зимові види спорту Тур де Скі лижні гонки
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