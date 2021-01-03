Російські лижники завалили один одного, після чого з'ясовували стосунки на трасі

У підсумку обидва залишилися без медалей у масстарті "Тур де Скі"

Після того, як Асоціація лижних видів спорту Норвегії зняла свою збірну з багатоденки "Тур де Скі" через коронавірус, фаворитами елітних змагань стали росіяни на чолі з Олександром Большуновим. Однак тепер вони вирішили заважати один одному і влаштовують розбірки просто на трасі. Нагадаємо, що напередодні багатоденки збірна Росії злетіла з траси в озеро.

Реклама

Чоловічий масстарт на етапі Тур де Скі в Швейцарії завершився масовим завалом росіян. За поворот до фінішу зіткнулися Олексій Червоткін і Євген Бєлов. А Іван Якимушкін вилетів з траси. Після чого Червоткін і Бєлов почали з'ясовувати стосунки просто на лижні. При цьому лижники перебували в трійці лідерів і не потрапили на п'єдестал.

Виявилося, що Червоткін підрізав Бєлова і був дискваліфікований. А ось Якимушкін встиг заїхати в трійку, правда, пройшов невелику ділянку не на трасі, а за її межами. Виграв росіянин Большунов, "срібло" взяв італієць Даріо Колонья. А в Росії тепер не вщухають дискусії, хто ж винен у цій ситуації.

Раніше російська спортсменка зробила аборт в обмін на квартиру.

Дивіться, як українська викладачка виграла "золото" в лижних гонках на Всесвітніх іграх майстрів

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама