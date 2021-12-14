Збірну Україну спустять водою: небувала церемонія відкриття Олімпіади

Уперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбудеться поза стадіоном – таке рішення ухвалили організатори Ігор-2024 у Парижі

Ігри-204 відкриють на Сені / Фото: Колаж: Сьогодні

Церемонія відкриття літньої Олімпіади2024 у Парижі відбудеться на річці Сена – ніколи в історії нічого подібного не було.

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"26 липня 2024 року. На річці Сена – найвидовищніша і найдоступніша церемонія відкриття в олімпійській історії. Відкрита для всіх, відкрита для тебе", – сказано у повідомленні оргкомітету Ігор у Twitter.

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Делегації країн-учасниць проходитимуть Сеною на човнах. Маршрут параду пролягатиме за течією річки зі сходу на захід, його довжина становитиме шість кілометрів.

Очікується, що на Олімпіаду-2024 приїдуть понад 10 тисяч спортсменів із різних країн, а глядачі зможуть спостерігати за церемонією відкриття з мостів та набережних. Також уздовж руху параду будуть встановлені великі екрани.

До старту Ігор у Парижі, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року, залишилося 955 днів.

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Зазначимо, що найближча Олімпіада, зимова у Пекіні, стартує вже 4 лютого 2022 року.

На недавніх же Іграх у Токіо Україна виборола лише одне золото, що стало антирекордом за часів участі нашої країни у літніх Олімпіадах.