Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Україна випередила Білорусь, але нижче Уганди: підсумковий медальний залік Олімпіади-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 серпня, 12:03
Копіювати лінк
Олімпійські ігри в Токіо завершені! Переможцем Ігор стала команда США, яка завоювала в Японії 113 медалей, 39 з них – золоті. Україна завершила Ігри на 44-му місці
Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо
Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо / Фото: REUTERS

Всього на Олімпіаді-2020 розіграли 339 комплектів нагород в 33 видах спорту чотири з них – карате, скелелазіння, серфінг, скейтбординг – вперше були представлені на Олімпіаді.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Україна завершила Олімпіаду-2020 на 44-му місці. У нашому активі всього одна золота медаль Жана Беленюка, шість срібних і 12 бронзових медалей.

За кількістю медалей (19 нагород) Україна зайняла 16-е місце серед 86 країн, хто завоював хоча б одну нагороду.

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2020

М Країна всього
1

США

394133113
2

Китай

38321888
3

Японія

27141758
4

Велика Британія

22212265
5

РОК

20282371
6

Австралія

1772246
7

Нідерланди

10121436
8

Франція

10121133
9

Німеччина

10111637
10

Італія

10102040
11

Канада

761124
12

Бразилія

76821
13

Нова Зеландія

76720
14

Куба

73515
15

Угорщина

67720
16

Корея

641020
17

Польща

45514
18

Чехія

44311
19

Кенія

44210
20

Норвегія

4228
21

Ямайка

4149
22

Іспанія

38617
23

Швеція

3609
24

Швейцарія

34613
25

Данія

34411
26

Хорватія

3328
27

Іран

3227
28

Сербія

3159
29

Бельгія

3137
30

Болгарія

3126
31

Словенія

3115
32

Узбекистан

3025
33

Грузія

2518
34

Тайбей

24612
35

Туреччина

22913
36

Греція

2114
36

Уганда

2114
38

Еквадор

2103
39

Ірландія

2024
39

Ізраїль

2024
41

Катар

2013
42

Багами

2002
42

Косово

2002
44

Україна

1 6 12 19
45

Білорусь

В тренді
1337
46

Румунія

1304
46

Венесуела

1304
48

Індія

1247
49

Гонконг

1236
50

Філіппіни

1214
50

Словаччина

1214
52

ПАР

1203
53

Австрія

1157
54

Єгипет

1146
55

Індонезія

1135
56

Ефіопія

1124
56

Португалія

1124
58

Туніс

1102
59

Естонія

1012
59

Фіджі

1012
59

Латвія

1012
59

Таїланд

1012
63

Бермуди

1001
63

Марокко

1001
63

Пуерто-Ріко

1001
66

Колумбія

0415
67

Азербайджан

0347
68

Домініканська республіка

0325
69

Вірменія

0224
70

Киргизстан

0213
71

Монголія

0134
72

Аргентина

0123
72

Сан-Марино

0123
74

Йорданія

0112
74

Малайзія

0112
74

Нігерія

0112
77

Бахрейн

0101
77

Саудівська Аравія

0101
77

Литва

0101
77

Північна Македонія

0101
77

Намібія

0101
77

Туркменістан

0101
83

Казахстан

0088
84

Мексика

0044
85

Фінляндія

0022
86

Ботсвана

0011
86

Буркіна-Фасо

0011
86

Кот-д'Івуар

0011
86

Гана

0011
86

Гренада

0011
86

Кувейт

0011
86

Молдова

0011
86

Сирія

0011

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти