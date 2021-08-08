Україна випередила Білорусь, але нижче Уганди: підсумковий медальний залік Олімпіади-2020

Олімпійські ігри в Токіо завершені! Переможцем Ігор стала команда США, яка завоювала в Японії 113 медалей, 39 з них – золоті. Україна завершила Ігри на 44-му місці

Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо / Фото: REUTERS

Всього на Олімпіаді-2020 розіграли 339 комплектів нагород в 33 видах спорту чотири з них – карате, скелелазіння, серфінг, скейтбординг – вперше були представлені на Олімпіаді.

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Україна завершила Олімпіаду-2020 на 44-му місці. У нашому активі всього одна золота медаль Жана Беленюка, шість срібних і 12 бронзових медалей.

За кількістю медалей (19 нагород) Україна зайняла 16-е місце серед 86 країн, хто завоював хоча б одну нагороду.

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2020